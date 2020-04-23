Экс-игрок "Спартака" Алешандре рассказал, как его оскорбил начальник команды за то, что он подстригал ногти

Экс-футболист "Спартака" Алешандре Паэс Лопес рассказал о своем конфликте с начальником команды Валерием Жиляевым.
Фото: "Чемпионат"
"Я должен был подстричь ногти в раздевалке, чтобы выйти на игру. Ногти были длинными и беспокоили меня, когда надевал бутсы. Но был один сотрудник клуба (и это не Романцев), которому всё это жутко не понравилось. Он наругался на меня, оскорбил очень неприятными словами. Меня это задело и расстроило, ведь ноги – мой инструмент!

Он защищал свою работу, но делал это слишком грубо, пересёк грань. Я почувствовал, что он меня вообще не уважает. Был слишком расстроен, через два дня ушёл из клуба. Эта история стала одной из причин! А ещё – проблемы в семье. Плюс тот факт, что я не играл. Хотя я был готов играть! И я хотел играть. Не верьте тем, кто утверждает обратное", — цитирует Алешандре "Чемпионат".

Алешандре Паэс Лопес перешёл в "Спартак" в 2000-м году и провел за "красно-белых" всего одну игру, а после вернулся на родину.

Свою игровую карьеру Алешандре завершил в 2007-м году, в его послужном списке такие бразильские клубы как "Флуминесе", "Гояс", "Интернасьонал" и другие. Также бразилец играл в Японии за "Токио Верди". На его счету пять матчей за национальную сборную Бразилии.


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Теги: Спартак
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