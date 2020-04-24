"В нашем футболе есть система. Она просматривается во всем, и систему может победить только другая система. И порой, человек по своим принципам не вписывается в ту или иную систему. Собственно говоря, мне неинтересно работать в нашем футболе и сегодня. Если говорить честно, я не считаю большим достижением и победы в российском чемпионате. Ведь заложенные системно принципы побед у нас носят довольно условный характер.
Можно сказать и жестче: победы у нас можно отнести к соревнованию расходов клубов, а не к футболу. У любой победы есть цена, поэтому у меня нет интереса работать в российском футболе. Со временем понимаешь, что то, что было пороком в обществе раньше — сегодня стало нравственностью. Понравилось вам выражение?" — цитирует Бышовца ТНВ.
Анатолий Бышовец не работает главным тренером в футболе с 2007-го года. Отечественный специалист в разное время работал со сборной СССР, с командой Южной Кореи и со сборной России.
На клубном уровне Бышовец тренировал "Зенит", донецкий "Шахтёр", "Томь", "Локомотив" и другие команды.
Вчера Анатолию Бышовцу исполнилось 74 года.
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Бышовец: мне неинтересно работать в российском чемпионате. Не считаю достижением победу в РПЛ
Экс-наставник"Локомотива" Анатолий Бышовец рассказал, почему не работает тренером с 2007-го года.
Фото: ТАСС
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