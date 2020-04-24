"Я не буду комментировать слова Артема до момента, пока я являюсь сотрудником клуба. Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать. Я думаю, что придет время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки", — цитирует Малафеева "Фонтанка".
Недавно Дзюба рассказал в каких отношениях состоит с заместителем спортивного директора "Зенита" Вячеславом Малафеевым.
Дзюба: с Малафеевым ничего общего не имею, иметь не хочу и никому не советую
Напомним, что в 2018-м году у Дзюбы и Малафеева случился конфликт. Тогда бывший голкипер заявил форварду, что его не отпустят в другой клуб для получения игровой практики перед чемпионатом мира.
Контракт Вячеслава Малафеева с "Зенитом" заканчивается в мае 2020-го года.
Малафеев: придет время, когда я смогу много чего сказать про Дзюбу
Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о взаимоотношениях с Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
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