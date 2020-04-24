"Если сравнивать с мерами, предпринятыми в Америке, безусловно, в нашей стране практически ничего не сделали. С другой стороны, наши основные меры были направлены не на бизнесы, а на решение локальной задачи: не допустить массового заражения. Мне кажется, будь я человеком, который принимает важные решения, для меня, наверное, эта задача тоже была бы основной.
Мы выдержим, у меня есть финансовое плечо в лице самого себя, а у остальных бизнесов, которые были завязаны на ежемесячном получении прибыли, скорее всего, будет все печально. Многим после пандемии придется закрыть свои бизнесы", — цитирует Малафеева "Фонтанка".
Напомним, что Вячеслав Малафеев владеет группой компаний "M-16 Group", в которую вошли 6 дочерних подразделений: агентство недвижимости и элитное подразделение, компания по дизайну интерьеров, горнолыжный клуб "Любогорье", служба безопасности и фирма, предоставляющая юридические услуги.
До мая 2020-го года Малафеев будет занимать должность заместителя спортивного директора "Зенита".
В настоящее время в России введен режим самоизоляции. По актуальным данным в РФ выявлено 68 622 человека, инфицированных коронавирусом. 615 человек погибло.
Малафеев: в России, если сравнивать с Америкой, практически ничего не сделали для поддержки бизнеса
Экс-вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев меры по поддержке бизнеса в России в период пандемии коронавируса
Фото: ФК "Зенит"
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