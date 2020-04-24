— Думаю, что нужно доиграть в любом случае. Даже если придется играть без зрителей, потому что время уходит, и надо успеть закончить. Поэтому ждем возможности начать играть и надеемся только на лучшее, — рассказал футболист в интервью пресс-службе РФС.
21-летний Обляков перешёл в ЦСКА в 2018 году из "Уфы" за 4 млн евро. В нынешнем сезоне россиянин провёл 20 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.
Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса в стране.
Обляков — о сезоне РПЛ: нужно доиграть в любом случае. Даже без зрителей
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался на тему возобновления сезона в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
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