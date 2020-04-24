— Вряд ли это связано с большой любовью руководства страны именно к футболу. Там у властей в целом такая политика — не вводить больших —ограничений из-за коронавируса. И пока не видно, что у Белоруссии какие-то особые проблемы по сравнению с другими странами.
Чемпионат Белоруссии напомнил мне российский футбол 90-х годов: полупустые стадионы, определенная обстановка. Про скорости говорить не хочу и не берусь, — рассказал экс-футболист в интервью "Спорт уик-энд".
44-летний Лепёхин выступал за "Зенит" с 1996 по 2002 год, выиграв Кубок России.
Напомним, чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Общее число заболевших в стране превысило 8 770 человек.
В мире эта цифра превысила отметку в 2 735 000 человек. 192 000 из них умерло.
Лепёхин — о продолжении чемпионата Белоруссии: вряд ли это связано с большой любовью руководства к футболу
Бывший футболист "Зенита" Константин Лепёхин высказал своё мнение о чемпионате Белоруссии.
Фото: Личный архив Константина Лепёхина
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