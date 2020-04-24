В Statman Scouts выявили пять лучших игроков до 23 лет, которые создали наибольшее количество голевых моментов в топ-5 европейских лигах.
Первое место занял Джеймс Мэддисон из "Лестера" (80). Следом идут Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг"/59), Мартин Эдегор ("Реал Сосьедад"/51) и Лоренсо Пеллегрини ("Рома"/51).
23-летний Головин замкнул пятерку лучших. На его счету 45 созданных голевых моментов.
Напомним, российский полузащитник перешёл в состав "Монако" в 2018 году из ЦСКА за 30 млн евро.
Головин попал в список лучших игроков до 23 лет по числу созданных голевых моментов в топ-5 европейских лигах
Полузащитник "Монако" Александр Головин был отмечен в роли одного из лучших распасовщиков текущего сезона.
Фото: ТАСС
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