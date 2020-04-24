Аршавин рассказал, при каких условиях можно досрочно завершить сезон

Бывший нападающий " Зенита " и сборной России Андрей Аршавин высказался на тему возобновления сезона в РПЛ.

Фото: Global Look Press

— Сезон можно и сейчас аннулировать, если две последние команды готовы к вылету, а первые команды согласны на такое распределение мест и попадание в еврокубки. Конечно, я за то, чтобы сезон доиграть, — рассказал Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".



Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения коронавирусом в России — 68 622. 5 568 человек выздоровело, 615 — умерло.

