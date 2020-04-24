Аршавин: нужно возвращать Кокорина из "Сочи" и продавать Азмуна - вот мой рецепт для "Зенита"

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался о том, что форвард питерского клуба Сердар Азмун может уйти в другую команду.
Фото: Global Look Press
Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна заинтересован "Наполи".

"Если "Наполи" предложит 35 млн евро за Азмуна, надо продавать. Нужно возвращать Александра Кокорина из "Сочи" и продавать Азмуна - вот мой рецепт для "Зенита". "Наполи" — классная команда, уровень Азмуна ей соответствует. Кокорин точно не слабее Азмуна", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

25-летний Азмун в нынешнем сезоне провел 21 матч, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Форвард выступает за "Зенит" с 2018 года. Ранее он играл за "Рубин" и "Ростов".


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Теги: Аршавин Зенит Азмун Кокорин
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