Напомним, что сезон РПЛ приостановлен с середины марта до 31 мая. В России на данный момент более 60-ти тысяч подтвержденных заражений коронавирусом.
- "Скотный двор" прочитал недавно. Хочу похвастаться. Думал, как только сяду на карантин, посвящу себя книгам очень много.
Обломался мой план (смеется). Была осилена одна книга, но я думаю, что мы будем продолжать биться, - рассказал Дзюба в эфире передачи "Вечерний Ургант".
В текущем Дзюба провел на поле в рамках РПЛ 21 матч, забил 13 мячей и сделал десять ассистов.
"Зенит" после 22-х туров лидирует с отрывом в девять очков.
Дзюба: "Скотный двор" прочитал недавно. Хочу похвастаться
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, сколько ему удалось уделить времени на чтение в период самоизоляции.
Фото: Rusfootball.info
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