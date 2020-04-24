По информации Bash News, новый газон уже везут в Россию из Италии. Его должны доставить через две недели.
Начало работ по замене искусственного покрытия предварительно намечено на 15 мая.
- Мы постелем его (старый газон) в двух школах. Позже я скажу, какие это школы. Там будут заниматься дети, в том числе воспитанники футбольного клуба "Уфа", - приводит издание слова генерального директора клуба Шамиля Газизова.
Напомним, что только у двух команд РПЛ остаются искусственные газоны - у "Оренбурга" и "Уфы".
После 22-х туров "Уфа" занимает девятую строчку.
"Уфа" поменяет газон на домашнем стадионе
Стало известно, что "Уфа" планирует изменить покрытие на стадионе "Нефтяник".
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