"Он хочет ещё поиграть. А смысл тогда, что он приехал?" Пресс-атташе "Сочи" - о Рами

Пресс-атташе "Сочи" Александр Груднев прокомментировал состояние защитника команды Адиля Рами.
Фото: Rusfootball.info
Напомним, что французский защитник подписал контракт с российским клубом этой зимой, однако футболист не провел ни одного матча за "Сочи". Сообщалось, что причиной этому стала растренированная форма новичка российского клуба.

- У Рами нет проблем с адаптацией: ходит, постоянно шутит, как будто и был здесь. У него нет проблем: это точно могу сказать.

У него и Имбула контракты до лета. Но я не знаю, что дальше будет. Что говорят игроки? Мы общались с Адилем на эту тему. Конечно, он хочет ещё поиграть. А смысл того тогда, что он приехал сюда? - сказал представитель клуба в рамках интервью с Анаром Ибрагимовым в инстаграме.

После 22-х туров "Сочи" занимает 12-е место в таблице РПЛ. Сезон в российском футболе был приостановлен в середине марта. Пауза будет длиться как минимум до 31 мая.


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Теги: Рами Сочи
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