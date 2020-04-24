— Футбол без зрителей теряет очень много. Но если надо определять участников еврокубков, то, конечно, лучше доиграть, — цитирует специалиста "Матч ТВ".
44-летний Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года, выиграв с командой чемпионство в первом сезоне.
Чемпионат России по футболу был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса в стране.
Семак рассказал, в каком случае нужно возобновить сезон в РПЛ
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о возможном возобновлении РПЛ без зрителей.
Фото: ФК "Зенит"
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