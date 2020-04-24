В частности, у девушки спросили про возможную увлеченность наркотиками Павла.
— Вам не кажется, что ваш муж изредка не прочь употребить наркотики? — задали вопрос Алане.
Мне кажется, вам слишком много кажется, вы не употребляете случаем наркотики? — ответила Мамаева.
Два года назад, в одном из интервью Мамаева заявила, что пробовала многое, в том числе кокаин, траву и таблетки.
Жена Мамаева ответила на вопрос о возможном употреблении мужем наркотиков
Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.
Фото: Архив семьи Мамаевых
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