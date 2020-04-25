— Наверное, будет нечестно распределять путёвки в еврокубки исходя из текущих позиций команд. Единственный справедливый вариант, который я знаю, это доиграть чемпионат и распределить места исходя из реальных результатов. Но никто из нас не представляет, что будет дальше и будет ли возможно полноценно завершить этот сезон, — цитирует боснийца "Известия".
44-летний Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год, выиграв с клубом пять чемпионатов, семь Кубков и пять Суперкубков России. Также является обладателем Кубка УЕФА.
с 2015 года Рахимич работает в ДЮСШ ЦСКА.
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом в стране. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России — 74 588. 6 250 человек вылечилось, 681 — умерло.
Рахимич: будет нечестно распределять путёвки в еврокубки исходя из текущих позиций команд
Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич рассказал о возможном распределении мест в еврокубках исходя из текущих положений команд.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!