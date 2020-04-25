Божович остался в "Крыльях" по решению губернатора Самарской области

Стало известно, что Миодраг Божович мог покинуть "Крылья Советов" в декабре.

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Как сообщает футбольный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, решение по отставке Божовича было принято еще до нового года. Руководство и тренер договорились об адекватных условиях расторжения контракта (12 миллионов рублей), но затем Миодраг неожиданно передумал и стал настаивать на выплате всей положенной ему компенсации (30 миллионов рублей).



По информации источника, в переговоры вмешался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его мнению, Божович - хороший тренер и он это ещё докажет.



Миодраг Божович возглавляет самарский клуб с октября 2018-го года. Тогда черногорский специалист подписал контракт на 2,5 года.



"Крылья Советов" после 22-х туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Наш чемпионат в данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.