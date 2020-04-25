Глушаков: Титов - легенда "Спартака". Он столько сделал для клуба!
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался о другом "спартаковце" Егоре Титове.
Фото: Getty Images
"Титов – это легенда. Он столько сделал для "Спартака"! Столько лет провел в клубе, столько голов забил. Я отойду в запас. Это будет объективно и правильно", — сказал Глушаков в эфире телеканала "Матч ТВ". Титов выступал за "Спартак" с 1992-го по 2008-й год. 6 раз полузащитник стал чемпионом России и дважды поднимал над головой Кубок страны. Всего за "красно-белых" Егор Титов провёл 434 матча, забил в них 105 мячей и отдал 84 голевые передачи. В сезоне 2015/2016 Титов входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева, возглавляющего московский "Спартак".
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