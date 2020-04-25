"Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице. Мы все равно это сделаем, но если не принять решения, то это будет тянуться слишком долго.
Доиграть первенство маленькими группами команд, чтобы разыграть места в еврокубки? Это вы спрашивайте президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, как они там решат", — цитирует Федуна "КП".
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, В активе подопечных Доменико Тедеско 28 очков.
Чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что ранее Леонид Федун говорил о необходимости ввести налоговые каникулы и отменить ФФП в связи с тяжелой экономической ситуацией, а также предлагал завершить чемпионат прямо сейчас, при этом досрочно признав чемпионом "Зенит".
Федун: я тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать. Мы все равно это сделаем
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал решение УЕФА разрешить лигам досрочно завершить сезон, если его невозможно доиграть.
Фото: РИА Новости
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