Широков: не уверен, что Азмун перерос уровень нашего чемпионата

Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков оценил уровень игры форварда "сине-бело-голубых" Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"
"Перерос ли Азмун чемпионат России? Не уверен, что перерос. Сколько он забил этом сезоне? 10 голов в 21 матче РПЛ. И вы считаете, что человек, переросший чемпионат России, забивает столько мячей за сезон? По мне – нет. Халк минимум 15 клал в чемпионате. Минимум! А сколько еще отдавал результативных передач? Вот он перерос РПЛ.

А Азмун... Обычный игрок, выше среднего уровня. Когда Смолов становился лучшим бомбардиром нашего чемпионата, тогда ему надо было уезжать", — цитирует Широкова "СЭ".

В нынешнем сезоне Сердар Азмун забил 14 голов и отдал 7 ассистов в 27-ми матчах за "Зенит". Его контракт с питерским клубом заканчивается в 2022-м году.

Ранее сообщалось, что на Сердара Азмуна претендуют итальянские клубы: "Наполи" и "Лацио".

Итальянский журналист: "Наполи" ведёт переговоры с "Зенитом" по Азмуну

Арустамян: информация про Азмуна и "Лацио" — не слухи


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Теги: Широков Зенит Азмун
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