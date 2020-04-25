Широков: не уверен, что Азмун перерос уровень нашего чемпионата

"Перерос ли Азмун чемпионат России? Не уверен, что перерос. Сколько он забил этом сезоне? 10 голов в 21 матче РПЛ. И вы считаете, что человек, переросший чемпионат России, забивает столько мячей за сезон? По мне – нет. Халк минимум 15 клал в чемпионате. Минимум! А сколько еще отдавал результативных передач? Вот он перерос РПЛ.
А Азмун... Обычный игрок, выше среднего уровня. Когда Смолов становился лучшим бомбардиром нашего чемпионата, тогда ему надо было уезжать", — цитирует Широкова "СЭ".
В нынешнем сезоне Сердар Азмун забил 14 голов и отдал 7 ассистов в 27-ми матчах за "Зенит". Его контракт с питерским клубом заканчивается в 2022-м году.
Ранее сообщалось, что на Сердара Азмуна претендуют итальянские клубы: "Наполи" и "Лацио".
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Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков оценил уровень игры форварда "сине-бело-голубых" Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"
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