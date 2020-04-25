Широков: Кокорин не играл год. Где "Рома" могла за ним следить?

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал возможный интерес итальянской "Ромы" к Александру Кокорину.
Фото: РИА Новости
Ранее Кокорин сообщил, что "Рома" и еще два итальянских клуба проявляют к нему большой интерес.

Кокорин рассказал, кого выберет, если "Зенит" и "Рома" одновременно предложат контракт

"Верю ли я, что "Рома" может обратить внимание на Кокорина? Не знаю... Действительно человек год не играл. Провел четыре матча за "Сочи". Где за ним могли следить? Хотя в футболе все возможно.

Да представить можно везде. Другой вопрос — в каком качестве. Можно поехать, отвоевать место в основном составе, заслужить его. А можно просто посмотреть, как в Риме обстоят дела. Если Кокорин осознает, что способен проявить себя в Европе, почему бы тогда не попробовать?" — цитирует Широкова "СЭ".

Во второй части сезона 2019/2020 Кокорин выступает на правах аренды за "Сочи". В 4-х матчах за "южан" Кокорин забил три мяча и отдал две голевые передачи. Летом у 29-летнего нападающего заканчивается контракт с "Зенитом".

Ранее в СМИ появлялась информация, что Кокорин договорился о трехлетнем контракте с московским "Локомотивом". Также на российского нападающего претендует испанский "Вальядолид", дюссельдорфская "Фортуна".


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Теги: Кокорин Сочи Зенит Рома Серия А
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