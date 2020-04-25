"Моя самая большая мечта и цель в футболе — выиграть Лигу чемпионов. Если будет возможно, то сделаю это со "Спартака", — цитирует Ларссона пресс-служба "красно-белых".
Джордан Ларссон выступает за "Спартак" с лета 2019-го года после перехода из шведского "Норрчепинга" за 4 миллиона евро.
Действующий контракт Ларссона со "Спартаком" рассчитан до 2023-го года. Transfermarkt оценивает форварда в 2,3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету 22-летнего шведа 9 голов и две результативные передачи в 23-х матчах за "Спартак" во всех турнирах.
Ларссон: мечта - выиграть Лигу чемпионов. Если будет возможно, сделаю это со "Спартаком"
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон рассказал о своей мечте в футболе.
Фото: ФК "Спартак"
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