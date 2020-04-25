Ярошик - о переходе в ЦСКА: смотрел в окно, увидел мороз и заплакал

Анонс второго влога #CSKATV на карантине! Иржи, Дзага, @VStognienko и другие сюрпризы. Ждите в понедельник ? pic.twitter.com/UIhjtc6PVH— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 25, 2020
"Было очень холодно, мороз был, минус 25, снег падал. Я тогда подписал контракт с ЦСКА на пять лет.
Когда все утихло, я был один в гостинице, смотрел в окно, увидел этот мороз, снег, думал, что подписал на 5 лет контракт, и немножко заплакал", — сказал Ярошик в интервью пресс-службе "армейцев".
Иржи Ярошик перешел в ЦСКА в 2003-м году из пражской "Спарты". В составе "армейцев" за два года Ярошик провёл 56 матчей и забил 12 мячей.
В России чешский полузащитник стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.
После выступлений за ЦСКА Ярошик перешёл в лондонский "Челси".