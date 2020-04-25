"Ну как кто! Лидер сборной был и есть Дзюба, вне зависимости от того, играет он в отчётном матче или нет. У нас много прекрасных футболистов — тот же Головин. Мы же знаем этих людей, я как футбольный обозреватель всех уже назвал — хорош Джикия, хорош Зобнин, до сих пор даже Жирков хорош, у него вторая молодость. Я же футбольный обозреватель, я всех знаю", - цитирует Губерниева "Р-Спорт".
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год. Также приостановлены практически все европейские чемпионаты. Российская Премьер-лига взяла паузу как минимум до 31 мая.
31-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел 21 матч, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.
Дмитрий Губерниев: лидер сборной был и есть Дзюба
Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает лидером сборной России.
Фото: © РИА Новости
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