Уткин: следующий тренер после Семина – смертник. И Карпин не может этого не понимать

Блогер Василий Уткин высказал свое мнение о Валерии Карпине, который возглавляет "Ростов", и о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: РБ
- Кто из них круче и лучше подходит сборной России? Во-первых, у сборной тренер на два года определен. Через два года кто-то из них, может, вообще не будет тренировать. Вопрос тренера сборной всегда решается в конкретный момент времени.

Карпин, безусловно, более сильный тренер, чем Семак. В первую очередь за счет опыта. Подойдет ли Карпин "Локомотиву" в плане стилистики игры? Карпин не сумасшедший, чтобы идти в "Локомотив". Следующий тренер после Семина будет снесен за полгода. Если он только моментально не покажет результат, а на это очень сложно рассчитывать.

Поэтому я думаю, что следующий тренер после Семина – смертник. И Карпин не может этого не понимать, потому что он уже дважды велся на то, что вот сейчас все сложится, и тогда можно будет работать. Он так пришел в "Мальорку" и "Армавир". Он точно не повторит этой ошибки, тем более что в "Ростове" у него все офигенно, – сказал Уткин на своем YouTube-канале во время прямого эфира.

Валерий Карпин с 2017-го года возглавляет "Ростов". В текущем сезоне РПЛ его команда после 22-х туров набрала 38 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Напомним, что итальянское издание Tuttomarcatoweb сообщило, что Валерий Карпин может возглавить московский "Локомотив". Председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков опроверг эту информацию.

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44-летний Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Вместе с ним команда в первом же сезоне выиграла чемпионат России. Ранее наставник тренировал "Уфу", которую впервые в истории клуба вывел в еврокубки.

Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: Уткин Карпин Семак Локомотив
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