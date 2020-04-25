- Петербург – город одной команды? Когда "Зенит" прекратит доминировать и топить конкурентов? Черт его знает. На месте "Зенита" желательно оставаться единственным клубом в городе, потому что это колоссальный ресурс. Ситуация, когда происходит удушение конкурентов, это, мне кажется, ненормально.
Как я отношусь к Луческу? Было ли его увольнение ошибкой? Ошибка была в его назначении. Искали гарантии, а у Луческу-то уже порох кончился. В общем, не перенеслась та модель жизни, что была в "Шахтере", на "Зенит". Самое удивительное, что у них тогда была возможность назначить Гончаренко. Был бы Гончаренко, "Зенит", я думаю, был бы сейчас клубом совершенно другого уровня, – сказал Уткин на своем YouTube-канале во время прямого эфира.
Луческу возглавлял "Зенит" с 2016 по 2017 год. Под его руководством сине-бело-голубые набрали 61 очко и заняли третье место в чемпионате России, также команда выиграла Суперкубок страны.
42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Клуб под его руководством выигрывал Суперкубок России, а также дважды финишировал вторым в чемпионате. Ранее специалист тренировал "Уфу", "Урал", "Кубань" и БАТЭ.
В нынешнем сезоне ЦСКА идёт на пятом месте турнирной таблицы с 36 очками, отставая от лидирующего "Зенита" на 14 очков. На 9 баллов от петербуржцев отстают "Локомотив" и "Краснодар".
Матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. В России количество зараженных 74 588. Выздоровело 6250, умер 681 человек.
Уткин: когда "Зенит" прекратит топить конкурентов? Черт его знает
Блогер Василий Уткин рассказал, почему в Санкт-Петербурге нет футбольных команд, кроме "Зенита", а также прокомментировал назначение в клуб Мирча Луческу.
Фото: Столица С
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