- Отношусь к Сталину с презрением и ненавистью. Не хочу иметь ничего общего со словом "Сталин" в принципе. Почему он мне не нравится? Потому что он упырь и преступник, — сказал Уткин на своем YouTube-канале во время прямого эфира.
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24 апреля блогер Василий Уткин провел стрим, который длился более 2-х часов. Журналист ответил на вопросы подписчиков. На данный момент у видео более 118 тысяч просмотров.
Уткин: отношусь к Сталину с презрением и ненавистью, он упырь и преступник
Блогер Василий Уткин выразил отношение к советскому политическому и партийному деятелю, руководителю СССР Иосифу Сталину.
Фото: Football24.ru
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