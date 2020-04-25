На данный момент чемпионат России приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Пауза длится с середины марта и по предварительному решению РФС должна завершиться 31 мая.
В России на данный момент зафиксировано около 75-ти тысяч заражений коронавирусом. В мире - почти три миллиона.
- На данный момент наши футболисты зарабатывают непомерно много. Например, в клубах второй пятерки Бундеслиги средняя чистая зарплата игроков составляет 400 тыс. евро в год. У нас такие деньги получают 75% Премьер-лиги. Так зачем им куда-то ехать?
У молодых игроков в России есть все. Они избалованы клубами, агентами. Не буду называть имен, но некоторым ребятам из дублей дают квартиры. Надеюсь, сейчас наступит отрезвление, - приводит слова Орещука RT на русском.
Ранее стало известно, что из-за прекращения государственного финансирования профессиональный статус потеряет выступающий в ФНЛ "Луч". Ряд клубов РПЛ пошёл на сокращение зарплат, чтобы минимизировать убытки в период простоя российского футбола.
Орещук: у молодых игроков в России есть все. Они избалованы клубами, агентами. Надеюсь, наступит отрезвление
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук заявил, что отечественные футболисты зарабатывают слишком много.
Фото: "Чемпионат"
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