На данный момент чемпионат России приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Пауза длится с середины марта и по предварительному решению РФС должна завершиться 31 мая.
- У кого есть дети — да, можно провести с ними побольше времени. Других плюсов не вижу.
Уже хочется выйти на улицу, свежим воздухом подышать. Ломка есть, очень скучаю по полю, ну хватает этих эмоций, - написал футболист в социальных сетях.
Бывший врач "Спартака" выступил против режима самоизоляции
В текущем сезоне РПЛ Караваев провел 13 матчей, забил гол и сделал три ассиста. "Зенит" после 22-х туров лидирует с отрывом в девять очков.
Караваев рассказал об интересе к нему со стороны "Лацио"
"Матч со "Спартаком". Караваев назвал самую запомнившуюся игру в России
"Ломка есть". Караваев признался, что скучает по футболу
Игрок "Зенита" Вячеслав Караваев заявил, что почти не видит плюсов в самоизоляции.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!