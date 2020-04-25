"Ломка есть". Караваев признался, что скучает по футболу

Игрок "Зенита" Вячеслав Караваев заявил, что почти не видит плюсов в самоизоляции.
Фото: ФК "Зенит"
На данный момент чемпионат России приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Пауза длится с середины марта и по предварительному решению РФС должна завершиться 31 мая.

- У кого есть дети — да, можно провести с ними побольше времени. Других плюсов не вижу.

Уже хочется выйти на улицу, свежим воздухом подышать. Ломка есть, очень скучаю по полю, ну хватает этих эмоций, - написал футболист в социальных сетях.

Бывший врач "Спартака" выступил против режима самоизоляции

В текущем сезоне РПЛ Караваев провел 13 матчей, забил гол и сделал три ассиста. "Зенит" после 22-х туров лидирует с отрывом в девять очков.

Караваев рассказал об интересе к нему со стороны "Лацио"

"Матч со "Спартаком". Караваев назвал самую запомнившуюся игру в России



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Теги: Караваев Зенит Коронавирус
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