Экс-врач "Спартака": радиация в 86-м и сегодняшняя пандемия – с одного куста ягоды

Бывший врач сборной России и "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал пандемию коронавируса.
Фото: РИА Новости
Отметим, что в России на данный момент зафиксировано около 75-ти тысяч заражений коронавирусом. В мире - почти три миллиона.

Вследствие пандемии были приостановлены все европейские чемпионаты, кроме белорусского.

Бывший врач "Спартака" выступил против режима самоизоляции

- Считаю, и та радиация в 86-м, и сегодняшняя пандемия – с одного куста ягоды. В том смысле что и тогда, и сейчас — ни потрогать, ни увидеть, что за неприятность такая.

Никто пока ничего толком не понимает, что происходит и чего нам ждать. По-моему, мы ещё и середины эпидемии не достигли. Каждый день по-прежнему более 5 тысяч заболевших, - цитирует "Чемпионат" специалиста.

До приостановки РПЛ команды успели сыграть 22 тура, по итогам которых в чемпионате лидирует питерский "Зенит".


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Теги: Спартак сборная России Васильков Коронавирус
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