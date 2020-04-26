Напомним, что Тил перешел в "Спартак" летом прошлого года, подписав контракт на четыре года. Москвичи заплатили за трансфер 18 млн евро. Это самая дорогая покупка Народной команды в истории.
- Ближе к концу лета у Тила возник вариант со "Спартаком", хотя клуб знал о нем в мае-июне. У них сорвались переговоры по двум футболистам на эту же позицию, поэтому вернулись к кандидатуре Гуса.
У меня были полномочия на то, чтобы предлагать Тила в клубы, проводить переговоры, обсуждать цифры по контракту и зарплате. Это я вышла на "Спартак", - приводит слова агента "СЭ".
В текущем сезоне Тил провел в РПЛ 15 матчей, забил гол и сделал два ассиста.
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в таблице.
Агент Полина Лельчук рассказала, как "Спартак" вернулся к кандидатуре Тила
Представляющая интересы хавбека красно-белых Гуса Тила агент Полина Лельчук рассказала о деталях перехода футболиста в московскую команду.
Фото: instagram.com/polinalelchuk
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