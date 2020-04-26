На данный момент защитник выступает за "Остенде". Ранее становилось известно, что Ломбертс планирует завершить карьеру по итогам этого сезона.
- Моя жизнь не изменилась. Раньше я выходил из дома, чтобы потренироваться и отвезти или забрать дочку со школы. Теперь это не нужно. На улице тише, и это очень хорошо. В июле у нас с женой родится второй ребенок. Теперь, когда я дома, я могу больше заботиться о нашей дочери.
В "Остенде" мы отдали клубу 50% зарплаты из-за коронавируса. Мне так повезло, что это случилось в конце моей карьеры. Представь, что ты только начал и у тебя есть кредит? — приводит слова Ломбертса DeMorgen.
Напомним, что за "Зенит" Ломбертс играл с 2007 по 2017 год. В составе сине-бело-голубых футболист четыре раза стал чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
Ломбертс: в "Остенде" мы отдали клубу 50% зарплаты из-за коронавируса
Бывший игрок "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, как он проводит время на карантине.
Фото: ФК "Зенит"
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