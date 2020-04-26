Напомним, что за "Зенит" Ломбертс играл с 2007 по 2017 год. В составе сине-бело-голубых футболист четыре раза стал чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
Спаллетти работал в "Зените" с 2009-го по 2014-й годы.
- Спаллетти научил нас защищаться, играть сосредоточенно, контролировать мяч, занимать правильную позицию. У него даже был специальный помощник по работе с защитниками. Мы отрабатывали игру в защите до совершенства.
Я проклинал Спаллетти до такой степени, что на тренировке я играл с дрожащими ногами, — цитирует Ломбертса DeMorgen.
На данный момент защитник выступает за "Остенде". Ранее становилось известно, что Ломбертс планирует завершить карьеру по итогам этого сезона.
"Я проклинал Спаллетти". Ломбертс рассказал о работе под руководством итальянского тренера
Бывший игрок "Зенита" Николас Ломбертс признался, что тренировки Лучано Спаллетти доставляли ему мало удовольствия.
Фото: Getty Images
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