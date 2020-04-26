"Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нем после того, как он назвал всех агентов злом и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс.
Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из "Спартака" после истории с кошельком Владимира Быстрова. Не могу назвать его плохим футболистом, просто не хочу рассуждать о его будущем", — приводит слова Орещука "RT на русском".
Напомним, что в 2009-м году в "Спартаке" произошел конфликт между полузащитником Владимиром Быстровым и нападающим Артёмом Дзюбой. Быстров обвинил форварда в краже 23 тыс. рублей, которые были найдены у Дзюбы. Затем Быстров сказал, что речь шла о 15 тысячах, Дзюба, в ответ на обвинения в краже денег, заявил, что его подставили.
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба недавно заявил, что все футбольные агенты в России - это зло, и, как только у тебя начинаются проблемы, агенты исчезают.
Дзюба: агенты в нашей стране - зло. Они с футболистами только из-за денег
Орещук: Дзюба назвал всех агентов злом, но он забыл, кто спас его карьеру после истории с кошельком Быстрова
Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал высказывание Артёма Дзюбы о футбольных агентах.
Фото: Rusfootball.info
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