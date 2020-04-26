"Очень серьезно [повлияет]. Окажутся сильно урезаны бюджеты многих клубов, финансирование снизится. Боюсь, мы откатимся в нулевые годы. Но мы также вернемся к адекватным зарплатам, комиссионным. Футболисты снова захотят уехать в Европу.
Кризис послужит хорошим толчком. Ведь на сегодняшний день многие российские игроки не заслуживают тех денег, которые получают. Их им обеспечивает наличие нужного паспорта.
Если говорить о государственном финансировании вообще, мы должны пересмотреть отношение к спортсменам и, например, тем же врачам. Они ведь зарабатывают копейки. Почему футболист, который попадает по мячу через раз, получает 500-600 тысяч евро в год?" — цитирует Орещука "RT на русском".
После 22-х туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует питерский "Зенит". Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков опережают ближайших преследователей на 9 баллов.
В настоящее время российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Орещук: врачи получают копейки. Почему футболист, попадающий по мячу через раз, получает 500 тысяч евро?
Футбольный агент Роман Орещук рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на российский футбол.
Фото: Twitter
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