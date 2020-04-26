"Сейчас есть управленческие кадры с приходом Юрия Соловьёва, есть правильные решения. Я был на заседании консультативного совета, там всё очень правильно и профессионально обсуждается с позиции селекции, спортивных моментов, в отношении к команде. Такого давно не было в "Динамо", где раньше царила неразбериха.
Главное, в клубе очень рачительная трата денег, на совете всё подробно объяснили: почему пришли одни футболисты, а ушли другие, был доклад с графиками, цифрами, статистикой. Мне такой подход понравился. Конечно, финансовую сторону я раскрывать не могу", — приводит слова Лещенко "Р-Спорт".
Напомним, что в декабре 2019-го года Лев Лещенко вошёл в состав консультативного совета московского "Динамо".
Ранее Лев Лещенко был госпитализирован с пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. По последним данным, певец был переведен в общую палату и сейчас ему ничего не угрожает.
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Московское "Динамо" после 22-х туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Кирилла Новикова набрали 30 очков.
В настоящее время российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Лев Лещенко: сейчас в "Динамо" очень рачительная трата денег, раньше царила неразбериха
Народный артист РСФСР и член консультативного совета "Динамо" Лев Лещенко заявил, что уверен в компетентности руководства "бело-голубых".
Фото: Getty Images
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