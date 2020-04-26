"Николич сменит Семина на посту главного тренера "Локомотива"? Спрашивайте об этом у тех, кто это написал. Я слухи не комментирую. Если на заборе напишут, что ты дурак, то как вы отреагируете?" — цитирует Мещерякова Sport24.
Сегодня в СМИ появилась информация, что сербский наставник Марко Николич станет новым главным тренером "Локомотива".
СМИ: сербский тренер Николич подписал предварительный контракт с "Локомотивом" на два года
"Локомотив" после 22-х туров идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают на 9 баллов от лидирующего "Зенита".
Чемпионат России по футболу в данный момент приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Мещеряков сравнил информацию о назначении Николича в "Локомотив" с надписями на заборе
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию в СМИ о назначении Марко Николича на пост наставника "железнодорожников".
Фото: РИА Новости
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