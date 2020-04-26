"Я никакой информации на этот счет дать не могу. Тут надо спрашивать у руководителей клуба, которые могут взять и поменять. Обсуждал ли я что-нибудь с руководством? Все спрашивайте у них", — приводит слова Семина Sport24.
Сегодня в СМИ появилась информация, что сербский наставник Марко Николич станет новым главным тренером "Локомотива".
СМИ: сербский тренер Николич подписал предварительный контракт с "Локомотивом" на два года
За всё время пребывания в клубе Семин трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.
В текущем розыгрыше чемпионата России "Локо" идёт на второй строчке в таблице после 22-х туров. РПЛ в данный момент приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Семин прокомментировал информацию о приходе Николича в "Локомотив"
Наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию сербских СМИ о том, что Марко Николич станет следующим главным тренером "железнодорожников".
Фото: "СЭ"
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