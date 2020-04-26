"Я его не любил, потому что зачастую Аршавин выдавал желаемое за действительное. Считаю, что Аршавин не реализовал себя в полной мере. Он увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности. И, в общем, он не признавал этого.
Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера – я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, – вполне вписывается в слово "говнюк".
Чтобы вы понимали, у меня нет сугубо отрицательного отношения к этому понятию. Например, мне очень нравится определение Хиддинка, что нападающий всегда должен быть немножко "говнюком". Вы понимаете, что я имею в виду?
Но я всегда считал и считаю его ярким человеком, интересным собеседником. Ему немножечко, как мне кажется, не хватает целеполагания. Я уверен, что на спортивном телевидении и вообще как источник актуальных мнений и рассказов о спорте он надолго. Он, безусловно, талантлив. Если он рискнет выбрать себе эту стезю, будет круто.
Мы в достаточно добрых отношениях. Не общаемся постоянно, но у нас много общих знакомых – передаем друг другу приветы и на этой неделе обменялись смсками", — сказал Уткин в видеоролике на своём ютуб-канале.
Андрей Аршавин завершил свою игровую карьеру в 2018-м году. На протяжении игровой карьеры Аршавин выступал за "Зенит", лондонский "Арсенал", "Кубань" и алматинский "Кайрат".
В настоящее время Аршавин работает экспертом на телевидении и тренером в академии "Зенита".
Уткин: тип характера Аршавина - "говнюк". Он не реализовал себя в полной мере
Футбольный блогер Василий Уткин высказался об экс-игроке "Зенита" и сборной России Андрее Аршавине.
Фото: Eurosport
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