— Если он действительно хочет уехать, то это нужно делать прямо сейчас, поскольку ему уже 29 лет. Потом будет поздно. Раз Кокорин мечтает об игре в топ-лиге, надо не мешкая идти к этой цели. В принципе, не вижу особой разницы, в каком возрасте уезжать. Здесь все сугубо индивидуально. Кто-то может уехать в 20 и быстро вернуться обратно. Другой решится на такой шаг ближе к 30 и построит отличную карьеру. Но, повторюсь, в 30—31 его уже могут и не позвать.
Ходит немало слухов об Италии, но мне кажется, что ему больше подошел бы испанский или английский чемпионат. В Серии А играть действительно тяжело. Многие команды там делают ставку в первую очередь на оборону, проявить себя форвардам куда тяжелее. Да и больше удовольствия он получит, выступая в АПЛ или Примере, — цитирует Хохлова "RT".
29-летний Кокорин вторую половину сезона выступает на правах аренды за "Сочи". В четырех матчах за клуб форвард забил три гола. Права на футболиста принадлежат "Зениту", с которым у Кокорина истекает контракт летом 2020 года.
Хохлов — о Кокорине: если он действительно хочет уехать, то это нужно делать прямо сейчас. Потом будет поздно
Экс-главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился мнением о нападающем "Сочи" Александре Кокорине.
Фото: РИА Новости
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