— Когда я играл, не мог себе представить, каково быть тренером. Когда завершил карьеру и пришел на первое занятие в качестве ассистента, я не понимал, что делать. Потом слушал, работал с разными специалистами, и прежде чем поступить учиться, у меня что-то уже было. А поначалу сидел, думал: может, я не туда пошел? — рассказал Семак в эфире инстаграма dela.football.
44-летний Семак закончил игровую карьеру в 2013 году. С 2013 по 2016 год работал в тренерском штабе "Зенита", а с 2014 по 2016 — сборной России. В 2016 году возглавил "Уфу", которую в сезоне 2017/18 привёл к шестому месту турнирной таблицы чемпионата России и к первой в истории путевке в Лигу Европы. В 2018 году Семак возглавил "Зенит" и в первом сезоне привёл клуб к чемпионству.
Семак — о тренерской карьере: поначалу сидел, думал: может, я не туда пошел?
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о первых шагах в тренерской карьере.
Фото: Rusfootball.info
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