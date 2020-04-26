- Николич был выгнан за расизм из команды в Словении, где он был дисквалифицирован местной федерацией футбола. В "Локомотиве" играют многие темнокожие футболисты - Эдер, Фарфан, Жоау Мариу, Идову… Как человек, оскандалившийся на почве расизма, может работать в клубе, за которым стоят железные дороги, которые имеют отношения с разными странами?
Я призываю не только руководителя РЖД, но и руководителя РФС обратить на это внимание. Как может быть такое, что российский тренер выигрывает все, а его меняют на невостребованного скандального серба, который никому не нужен?! – приводит слова Селюка Sport24.
26 апреля в СМИ появилась информация, что сербский наставник Марко Николич сменит Юрия Семина в "Локомотиве". За всё время пребывания в клубе Семин трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.
Семин прокомментировал информацию о приходе Николича в "Локомотив"
Селюк - о смене тренера "Локо": Кикнадзе плюет на награду Путина? Хотелось бы услышать ответ от этого проходимца
В текущем розыгрыше чемпионата России "Локомотив" идёт на второй строчке в таблице после 22-х туров. РПЛ в данный момент приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
"Как человек, оскандалившийся на почве расизма, может работать в "Локомотиве"? Селюк - о назначении Николича
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал потенциальное назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: Sportbox
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