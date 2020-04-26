Sport24 стала известна зарплата Николича в "Локомотиве"

Сербский специалист Марко Николич близок к подписанию контракта с " Локомотивом ".

Фото: Getty Images

Как сообщает Sport24, стала известна зарплата 40-летнего тренера в московском клубе.



По сведениям источника, Николич будет зарабатывать в "Локомотиве" 1,5 млн евро в год + 500 тыс. евро в качестве возможных бонусов.



Ранее сообщалось, что специалист подписал контракт с "железнодорожниками" на два года. Он начнёт действовать с 1 июля 2020 года.