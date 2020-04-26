Как сообщает Sport24, стала известна зарплата 40-летнего тренера в московском клубе.
По сведениям источника, Николич будет зарабатывать в "Локомотиве" 1,5 млн евро в год + 500 тыс. евро в качестве возможных бонусов.
Ранее сообщалось, что специалист подписал контракт с "железнодорожниками" на два года. Он начнёт действовать с 1 июля 2020 года.
Sport24 стала известна зарплата Николича в "Локомотиве"
Сербский специалист Марко Николич близок к подписанию контракта с "Локомотивом".
Фото: Getty Images
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