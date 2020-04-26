— Возможно, тренировки возобновятся после первой недели мая, но это не точно. Пока мы готовимся дома, делаем все, что сказали тренеры. Самое главное — не набрать лишние килограммы. С ними будет сложно быстро набрать форму, — рассказал футболист в интервью "Р-Спорту".
35-летний Нобоа выступает за "Сочи" лета 2019 года. В текущем сезоне эквадорец провёл 16 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.
В России общее число подтвержденных случаев коронавируса превысило 87 000. 7 346 человек выздоровело, 794 — умерло.
Нобоа: возможно, тренировки возобновятся после первой недели мая, но это не точно
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о домашних тренировках.
Фото: ФК "Сочи"
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