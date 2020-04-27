— Кокорин — отличный нападающий. Он открывается, получает и держит мяч, стягивает на себя соперников, открывает зоны для партнеров. У нас появляется свобода. Нельзя не отметить Кокорина — он отличный нападающий. Думаю, все в этом убедились, — рассказал Нобоа в интервью "Р-Спорту".
29-летний Кокорин выступает за "Сочи" на правах полугодичной аренды из "Зенита". В четырех матчах за клуб в Премьер-лиге россиянин забил три гола и отдал две голевые передачи.
Контракт форварда с "Зенитом" действует до 30 июня 2020 года.
Нобоа: Кокорин — отличный нападающий. Думаю, все в этом убедились
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о нападающем Александре Кокорине.
Фото: РИА Новости
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