Гендиректор "Ахмата": мы против одного из предложенных вариантов возобновления РПЛ

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал возможное возобновления сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
Сегодня представители РПЛ и РФС на общем собрании обсудили возможные варианты возобновления сезона:

РПЛ может быть возобновлена 21-го или 28-го июня

"Пока не принято никаких решений. Конечно, обговаривали различные варианты и сценарии продолжения чемпионата, исходя из сложившейся ситуации. Полная информация, думаю, скоро появится от РПЛ по итогам совещания. На данный момент есть два варианта дальнейшего развития чемпионата. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и от решения властей.

Позиция "Ахмата"? Мы решили, что об этом опубликует лига, но по одному из них "Ахмат" против", — цитирует Айдамирова Sport24.

"Ахмат" после 22-х туров находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Игоря Шалимова набрали 20 очков.

Российская Премьер-лига приостановлена из-за пандемии коронавируса до 31-го мая. Ранее стало известно, что в грозненском клубе зафиксировали курс евро на отметке в 70 рублей для выплат футболистам в период тяжелой экономической ситуации, вызванной из-за коронавируса.


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Теги: Ахмат Айдамиров Коронавирус РПЛ
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