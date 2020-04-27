"Ясности никакой нет. Мы пока ни к чему не пришли. Да и как можно что-то объявлять, если нет решения властей? Исходя из рекомендации УЕФА до 25 мая клубам необходимо определиться — доигрывать сезон или нет?
Выскажу, наверное, не только свое мнение, но и позицию большинства. Если есть возможность, предпосылки, то сезон надо доиграть", — цитирует Бабаева "СЭ".
ЦСКА после 22-х туров располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Виктора Гончаренко 36 очков.
Наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Сегодня на совместном заседании РПЛ и РФС обсуждались возможные даты возобновления чемпионата:
РПЛ может быть возобновлена 21-го или 28-го июня
По актуальным данным в РФ выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом. Погибло 794 человека.
Бабаев: если есть возможность, РПЛ надо доиграть
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном возобновлении сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
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