"Никакого решения не принято. Сказали, что 25 мая станет днем Х. В этот день можно будет что-то решить.
Если не получится возобновить чемпионат, то какое-то решение будет принято. Ситуация может измениться в любой момент, и что тогда – никто не знает.
Вся страна ждет. Региональные и федеральные власти призвали сидеть дома до 30 апреля", — приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".
Екатеринбургский "Урал" после 22-х туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Дмитрия Парфенова набрали 25 очков.
Чемпионат России по футболу находится на паузе до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции. Все ведущие европейские лиги также приостановлены по этой же причине. В Европе продолжают играть только в чемпионате Белоруссии.
Сегодня на совместном заседании РПЛ и РФС обсуждались возможные даты возобновления чемпионата:
РПЛ может быть возобновлена 21-го или 28-го июня
Президент "Урала": 25 мая станет днем Х, тогда будет решение о продолжении сезона РПЛ
Президент "Урала" Григорий Иванов подвёл итоги сегодняшнего собрания представителей РПЛ и РФС.
Фото: "СЭ"
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