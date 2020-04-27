Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА в прошлом году

Известный болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский рассказал, что в 2019-м году Вагнер Лав мог в очередной раз перейти в ЦСКА.
Фото: Getty Images
"Я точно знаю, что в прошлом году он мог ещё раз вернуться. Свободным агентом. В четвёртый раз! Но ЦСКА не стал этого делать. Думаю, что и правильно. Всему своё время, уходя — уходи. В 2013-м Вагнер после победы в Суперкубке у "Зенита" — это была его прощальная ария — за хорошие деньги уехал в Китай. Помог клубу заработать. И себя не обидел", — цитирует Грушевского "Чемпионат".

35-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012, а также в 2013 году. Он выиграл в России три чемпионства, шесть кубков и четыре суперкубка России, а также праздновал победу в Кубке УЕФА.

В составе "армейцев" бразильский форвард забил 124 мяча и отдал 53 результативных передачи в 259-ти матчах.

В настоящее время Вагнер Лав выступает за бразильский "Коринтианс". Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего календарного года.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Вагнер Лав ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Криштиану Роналду возвращается в Италию
"Ливерпулю" придется отложить перестройку "Энфилда" из-за коронавируса
Милевский: впечатление, что в Беларуси никто не болеет, а как передачу включишь какую-то – куча болеющих
Быстров: если продлят самоизоляцию на месяцок, то это будет жесть
Президент ФНЛ прокомментировал информацию о досрочном завершении сезона
Украинский защитник рассказал, как отказался переходить в "Барселону" 1
"Матч ТВ" покажет матчи сборной СССР на чемпионате мира 1970 года в Мексике
"Пусть он найдёт такую свободную во всех отношениях страну и едет жить как хочется". Валуев ответил Евгению Фролову 9
Форвард "Краснодара" Ари опубликовал фотографии с клонами
Колосков: если РПЛ не доиграют, почему кто-то должен подниматься из ФНЛ? 3
Козлов: Дзюбе было обидно, что легионеры в "Спартаке" на тренировках фигней страдали, а в матчах давали результат
Евсеев: РПЛ нужно доиграть, чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный 1
Грозный: Семин создан для "Локомотива". Руководство должно продлить с ним контракт на пять лет 1
Игнашевич: я причинил боль многим болельщикам "Локомотива". Прошу у них прощения 3
Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА в прошлом году
Президент "Урала": 25 мая станет днем Х, тогда будет решение о продолжении сезона РПЛ
Бабаев: если есть возможность, РПЛ надо доиграть
Гендиректор "Ахмата": мы против одного из предложенных вариантов возобновления РПЛ 2
У "Уфы" появился новый автобус (видео) 3
"Крылья Советов" сообщили, что Фролов будет оштрафован за свои сегодняшние высказывания 25
Семин: для меня интересно, чтобы мы продолжили чемпионат
Игнашевич выступил против досрочного завершения ФНЛ
ФНЛ и ПФЛ собираются досрочно завершить чемпионат из-за пандемии коронавируса 2
Нобоа: Кокорин — отличный нападающий. Думаю, все в этом убедились 1
Если РПЛ не будет доиграна, "Зенит" признают чемпионом, а "Динамо" представит Россию в еврокубках 12
Геркус: Николич тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень "Локомотива" совсем
Корнаухов: Семин своей работой заслужил продление хотя бы до конца РПЛ
Ригони помог с продуктовыми наборами семьям своего родного города
РПЛ расширят до 18-ти команд, если текущий сезон не будет доигран 9
РПЛ может быть возобновлена 21-го или 28-го июня
Все новости