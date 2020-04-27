"Я точно знаю, что в прошлом году он мог ещё раз вернуться. Свободным агентом. В четвёртый раз! Но ЦСКА не стал этого делать. Думаю, что и правильно. Всему своё время, уходя — уходи. В 2013-м Вагнер после победы в Суперкубке у "Зенита" — это была его прощальная ария — за хорошие деньги уехал в Китай. Помог клубу заработать. И себя не обидел", — цитирует Грушевского "Чемпионат".
35-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012, а также в 2013 году. Он выиграл в России три чемпионства, шесть кубков и четыре суперкубка России, а также праздновал победу в Кубке УЕФА.
В составе "армейцев" бразильский форвард забил 124 мяча и отдал 53 результативных передачи в 259-ти матчах.
В настоящее время Вагнер Лав выступает за бразильский "Коринтианс". Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего календарного года.
Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА в прошлом году
Известный болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский рассказал, что в 2019-м году Вагнер Лав мог в очередной раз перейти в ЦСКА.
Фото: Getty Images
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