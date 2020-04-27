Колосков: если РПЛ не доиграют, почему кто-то должен подниматься из ФНЛ?

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал сегодняшнее собрание представителей РПЛ и РФС.

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"Если хотят, чтобы было 18 клубов, пусть столько и играет. Но какой в этом смысл, я, если честно, не понимаю. Особой логики тут не вижу – если чемпионат не будет доигран, почему кто-то должен подниматься из ФНЛ? Мне эта ситуация не совсем понятна.Не надо писать на один сезон. Я всегда против того, чтобы какие-то временные решения принимались. Представьте, потом вылетят четыре команды, насколько это будет тяжело для тех, кто попадет в это число: начнется суета, письма и тому подобное. Такое решение оставляет дискуссионную проблему – одни будут говорить "да", другие о том, что вылетает четверть всех команд", — цитирует Колоскова ТАСС.Напомним, что сегодня генеральный секретарь РФЛ Александр Алаев объявил, что чемпионаты ФНЛ и ПФЛ собираются завершить досрочно.