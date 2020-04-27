"Бердыев в "Динамо"? Бред полный! Мы эти новости читали и смеялись. Во-первых, руководство "Динамо" вело себя очень солидно и доверие Хохлову было полным. Во-вторых, Бердыев не тот человек, который на живое место пойдёт. Никогда в это не поверю! Это просто кто-то слухи распускал. Ни сам он себя не предлагал, ни разговоров таких не было.
А вот Карреру предлагали. Несколько раз. У руководства даже встречи с его агентом были. "Пожалуйста, берите!" — цитирует Орещука "Чемпионат".
Массимо Каррера известен в России по работе в "Спартаке" с 2016-го по 2018-й год. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" выиграли первое за 16 лет чемпионство и завоевали Суперкубок России.
В настоящее время Каррера возглавляет греческий АЕК.
В настоящее время московское "Динамо" возглавляет Кирилл Новиков, сменивший на этом посту Дмитрия Хохлова.
Орещук рассказал, что агент предлагал Карреру в "Динамо"
Футбольный агент Роман Орещук, ранее занимавший пост спортдиректора "Динамо", рассказал, что Массимо Карреру предлагали в качестве наставника "бело-голубых".
Фото: AP
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